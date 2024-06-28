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        Güreş antrenörü, hayali olan spor fakültesinden 60 yaşında mezun oldu

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan Bulgaristan Türkü güreş antrenörü Habil Kara, hayalini kurduğu Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü başarıyla tamamlayarak 60 yaşında mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:14
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        Güreş antrenörü, hayali olan spor fakültesinden 60 yaşında mezun oldu
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        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan Bulgaristan Türkü güreş antrenörü Habil Kara, hayalini kurduğu Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü başarıyla tamamlayarak 60 yaşında mezuniyet sevinci yaşadı.

        1983 yılında Bulgaristan'ın Deliorman Spor Lisesi'nden mezun olan Kara, 1989'da Bulgaristan'ın Türklere yönelik asimilasyon politikası nedeniyle Edirne'ye göç etti.

        Edirne'de 35 yıldır güreşçi yetiştiren Kara, Kadın Güreş Milli Takımı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünde güreş antrenörü olarak görev yapmaya devam ediyor.

        Sayısız güreşçi yetiştiren ve Türkiye'ye madalyalar kazandıran Kara'nın içindeki üniversite aşkı hiç dinmedi.

        Bu süre zarfında Anadolu Ünviversitesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri Bölümü'nü bitiren Kara, hayalini kurduğu bölümü okumak için kolları sıvadı.

        Girdiği sınav sonucu 4 yıl önce Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünü kazanan Kara, bölümü başarıyla tamamladı.

        Kara, hem sporcularına hem de çevresine örnek olmaya devam ediyor.

        - "Bugün benim çok mutlu günüm"

        Habil Kara, AA muhabirine 60 yaşında ikinci üniversitesini bitirdiğini söyledi.

        Hayalini gerçekleştirmenin gururu içinde olduğunu belirten Kara, "Hayalim tabii spor akademisi mezunu olmaktı. Onu da burada gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bugün benim çok mutlu günüm, hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

        Güreşe 35 yıldır hizmet ettiğini dile getiren Kara, şunları kaydetti:

        "Bunun 15 yılı Kadın Güreş Milli Takımı'nda görev yaparak geçti. Akdeniz Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonluklarında sadece Edirne'ye 30 madalya kazandırdım. Burada bana destek olan aileme, okuldaki hocalarıma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine, mesai arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Aynı bölümde yetiştirdiğim sporcularım da vardı. Türkiye şampiyonu Emrah Kaya ve Kırkpınar'da şampiyonlukları olan Atakan Makas'la aynı sıralarda okudum. Bunlar benim öğrencilerimdi ve aynı zamanda onlarla hem sırayı hem sahayı paylaştık."

        Eğitime çok önem verdiğini anlatan Kara, gençlere örnek olmayı amaçladığını kaydetti.

        Seyide Kara da eşinin hayatı boyunca hem antrenörlüğü hem de üniversitedeki eğitimi sırasında örnek bir kişilik olduğunu dile getirdi.

        Oğlunun da İngilizce öğretmeni olduğunu anlatan Kara, "Bir evde iki öğrenci oldu. Ben de meslek yüksekokul mezunuyum, hepimiz okuduk. Ailecek mutluyuz. Hayali olan herkes yaşı kaç olursa olsun okumalıdır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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