Güreş antrenörü, hayali olan spor fakültesinden 60 yaşında mezun oldu

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan Bulgaristan Türkü güreş antrenörü Habil Kara, hayalini kurduğu Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nü başarıyla tamamlayarak 60 yaşında mezuniyet sevinci yaşadı.

1983 yılında Bulgaristan'ın Deliorman Spor Lisesi'nden mezun olan Kara, 1989'da Bulgaristan'ın Türklere yönelik asimilasyon politikası nedeniyle Edirne'ye göç etti.

Edirne'de 35 yıldır güreşçi yetiştiren Kara, Kadın Güreş Milli Takımı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünde güreş antrenörü olarak görev yapmaya devam ediyor.

Kara, hem sporcularına hem de çevresine örnek olmaya devam ediyor.

Bu süre zarfında Anadolu Ünviversitesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri Bölümü'nü bitiren Kara, hayalini kurduğu bölümü okumak için kolları sıvadı.

"Bunun 15 yılı Kadın Güreş Milli Takımı'nda görev yaparak geçti. Akdeniz Oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonluklarında sadece Edirne'ye 30 madalya kazandırdım. Burada bana destek olan aileme, okuldaki hocalarıma, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine, mesai arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Aynı bölümde yetiştirdiğim sporcularım da vardı. Türkiye şampiyonu Emrah Kaya ve Kırkpınar'da şampiyonlukları olan Atakan Makas'la aynı sıralarda okudum. Bunlar benim öğrencilerimdi ve aynı zamanda onlarla hem sırayı hem sahayı paylaştık."

Hayalini gerçekleştirmenin gururu içinde olduğunu belirten Kara, "Hayalim tabii spor akademisi mezunu olmaktı. Onu da burada gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bugün benim çok mutlu günüm, hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

Eğitime çok önem verdiğini anlatan Kara, gençlere örnek olmayı amaçladığını kaydetti.

Seyide Kara da eşinin hayatı boyunca hem antrenörlüğü hem de üniversitedeki eğitimi sırasında örnek bir kişilik olduğunu dile getirdi.

Oğlunun da İngilizce öğretmeni olduğunu anlatan Kara, "Bir evde iki öğrenci oldu. Ben de meslek yüksekokul mezunuyum, hepimiz okuduk. Ailecek mutluyuz. Hayali olan herkes yaşı kaç olursa olsun okumalıdır." dedi.