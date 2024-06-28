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        Tunca'nın su seviyesinin yükselmesi için Bulgaristan'ın su salması yönünde girişim başlatıldı

        Tunca Nehri'nin Edirne kesiminde su seviyesinin düşmesi nedeniyle Bulgaristan'ın nehir üzerindeki barajlardan su salması yönünde girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:25 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:25
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        Tunca'nın su seviyesinin yükselmesi için Bulgaristan'ın su salması yönünde girişim başlatıldı
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        Tunca Nehri'nin Edirne kesiminde su seviyesinin düşmesi nedeniyle Bulgaristan'ın nehir üzerindeki barajlardan su salması yönünde girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından kaynaklı su seviyesi azalan Tunca ve Meriç nehirlerinde incelemede bulundu. Sezer ve Aksal, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Aksal, çeltik üreticilerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Bulgaristan'dan Tunca Nehri'ne daha fazla su salınması için girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

        Üreticilerin yaşadıkları sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiklerini belirten Aksal, "Kurak geçen kış ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle su seviyesi düşen Tunca Nehri'nden çeltik üreticilerimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla su salınımının arttırılması için Bulgaristan nezdinde gerekli girişimlerde bulunuldu. Önümüzdeki günlerde Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı ve Bulgaristan tarım bakanı konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirecektir." diye konuştu.

        DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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