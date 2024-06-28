Tunca'nın su seviyesinin yükselmesi için Bulgaristan'ın su salması yönünde girişim başlatıldı

Tunca Nehri'nin Edirne kesiminde su seviyesinin düşmesi nedeniyle Bulgaristan'ın nehir üzerindeki barajlardan su salması yönünde girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından kaynaklı su seviyesi azalan Tunca ve Meriç nehirlerinde incelemede bulundu. Sezer ve Aksal, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten son duruma ilişkin bilgi aldı.

Aksal, çeltik üreticilerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Bulgaristan'dan Tunca Nehri'ne daha fazla su salınması için girişimlerde bulunulduğunu belirtti.