663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivan güreşecek

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde lig usulüne geçilmesiyle pehlivan sayısı önceki yıllara göre üçte bir oranında daha az olacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan alınan bilgiye göre 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 852 pehlivan katılacak.

Bu sayı geçen yıl 2 bin 141, önceki yıl 2 bin 475, 2021'de ise 2 bin 160'tı. Her pehlivanın rüyasını süsleyen "Kırkpınar'a katılım" arzusu bir anlamda "her zembilini kapanın" gelebildiği şeklinde adlandırılan bu durum bu yıl itibarıyla değişiyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl ön eleme için 28 başpehlivan, normal güreş takviminden önce er meydanında mücadele verecek.

Başpehlivan güreşlerinin başlayacağı 6 Temmuz Cumartesi gününden iki gün önce başpehlivanlar bu yılın Kırkpınar'ında ilk randevuya çıkacak.

Buna göre lig puan cetvelinde ilk 32'ye adını yazdıran başpehlivanlar Kırkpınar'a direkt katılırken, aynı boyda güreş tutacak 8 pehlivanın ise ön eleme usulüyle belirlenmesi kabul edilmişti.

- Kura ve eşleşmeler nasıl olacak

Federasyon talimatnamesinin müsabaka eşleşme usul ve esaslarına göre, ilk 32'ye giren pehlivanlardan ilk sekiz birinci, ikinci sekiz ikinci ve üçüncü sekiz üçüncü ve dördüncü sekiz de dördüncü torbayı oluşturacak.

Dördüncü torbayı oluşturan pehlivanlar ile ön elemeden gelecek sekiz pehlivan ilk tur güreşi yapacak.

Bu turun galipleri ikinci turda da dördüncü torbaya girecek.

Bu torbalar arasında birinci ve dördüncü torba, ikinci ve üçüncü torba arasında kura çekimiyle eşleşmeler yapılacak.