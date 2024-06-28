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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivan güreşecek

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde lig usulüne geçilmesiyle pehlivan sayısı önceki yıllara göre üçte bir oranında daha az olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:14
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivan güreşecek
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        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde lig usulüne geçilmesiyle pehlivan sayısı önceki yıllara göre üçte bir oranında daha az olacak.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan alınan bilgiye göre 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 852 pehlivan katılacak.

        Bu sayı geçen yıl 2 bin 141, önceki yıl 2 bin 475, 2021'de ise 2 bin 160'tı. Her pehlivanın rüyasını süsleyen "Kırkpınar'a katılım" arzusu bir anlamda "her zembilini kapanın" gelebildiği şeklinde adlandırılan bu durum bu yıl itibarıyla değişiyor.

        Federasyonun aldığı yeni formatla katılımcı sayısı sınırlandırıldı. Seyir zevkini artıracağı beklentisinin yüksek olduğu yeni usulde 14 boyda 852 pehlivan güreş tutacak.

        Tarihi Kırkpınar'ın 663'üncü randevusu 4-7 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

        - Ön elemeler 4 Temmuz'da

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl ön eleme için 28 başpehlivan, normal güreş takviminden önce er meydanında mücadele verecek.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Kırkpınar'da format değişikliğine giderek 7 etaptan oluşan lig usulünü geçen yıl başlatmıştı.

        Buna göre lig puan cetvelinde ilk 32'ye adını yazdıran başpehlivanlar Kırkpınar'a direkt katılırken, aynı boyda güreş tutacak 8 pehlivanın ise ön eleme usulüyle belirlenmesi kabul edilmişti.

        Kural gereği 4 Temmuz'da 28 başpehlivan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Sarayiçi Er Meydanı'nda ter dökecek.

        Başpehlivan güreşlerinin başlayacağı 6 Temmuz Cumartesi gününden iki gün önce başpehlivanlar bu yılın Kırkpınar'ında ilk randevuya çıkacak.

        - Kura ve eşleşmeler nasıl olacak

        Federasyon talimatnamesinin müsabaka eşleşme usul ve esaslarına göre, ilk 32'ye giren pehlivanlardan ilk sekiz birinci, ikinci sekiz ikinci ve üçüncü sekiz üçüncü ve dördüncü sekiz de dördüncü torbayı oluşturacak.

        Dördüncü torbayı oluşturan pehlivanlar ile ön elemeden gelecek sekiz pehlivan ilk tur güreşi yapacak.

        Bu turun galipleri ikinci turda da dördüncü torbaya girecek.

        Bu torbalar arasında birinci ve dördüncü torba, ikinci ve üçüncü torba arasında kura çekimiyle eşleşmeler yapılacak.

        Bu turdan sonraki kura çekiminde tur atlayan pehlivanlar içerisinde Lig'de sıralaması daha yüksek olan ilk sekiz birinci torbada, diğer sekiz pehlivan da ikinci torbada yer alacak.

        Çeyrek final ve takip eden turlarda tek torbada karışık kura uygulaması gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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