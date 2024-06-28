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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,890 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:02
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,890 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 7,520 9,890
        Arpa Kg 6,910 6,910
        Kanola Kg 16,60 18,120

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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