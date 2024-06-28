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        Edirne'de 20 dekarlık buğday ekili alan yandı

        Edirne'nin Enez ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 20 dekarlık hasat edilmemiş buğday yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:01
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        Edirne'de 20 dekarlık buğday ekili alan yandı
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        Edirne'nin Enez ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 20 dekarlık hasat edilmemiş buğday yandı.

        Çiftliksırtı mevkisinde hasat edilmemiş bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Enez Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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