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        Edirne'de 56 yaşındaki diorama sanatçısı, üniversite bitirmenin sevincini yaşadı

        Edirne'de yaşayan diorama sanatçısı 56 yaşındaki emekli Hüseyin Ülker, Trakya Üniversitesinden mezun olmanın sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:36
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        Edirne'de 56 yaşındaki diorama sanatçısı, üniversite bitirmenin sevincini yaşadı
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        Edirne'de yaşayan diorama sanatçısı 56 yaşındaki emekli Hüseyin Ülker, Trakya Üniversitesinden mezun olmanın sevincini yaşadı.

        Devlet Konservatuvarında düzenlenen Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulunun mezuniyet töreni, konservatuvar öğrencilerinin mini konseriyle başladı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitim süresince teknik bilgilerin yanı sıra sanatsal faaliyetlerde de bulunduğunu belirterek, gençlere iş yaşamında başarı diledi.

        Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Semiha Kartal da öğrencilerin iş yaşamı için bölümlerinde yetkin bir eğitim aldığını dile getirdi.

        Okul birincisi Gülin Aydın'ın, adının yazılı olduğu plaketi mezuniyet kütüğüne çakmasının ardından 80 öğrenci kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        Mezuniyet sevinci yaşayanlar arasında diorama sanatçısı emekli 56 yaşındaki Hüseyin Ülker de vardı.

        Ülker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü'nü başarıyla tamamladığını söyledi.

        Diorama adı verilen üç boyutlu modelleme çalışmaları yaptığını anlatan Ülker, "Hobimin peşinden giderek okumaya karar verdim. Geçmişte babamın rahatsızlığı dolayısıyla üniversiteyi yarıda bırakmıştım. Çok mutlu ve gururluyum. Okulun başında sınıf arkadaşlarım beni hoca sanıyorlardı. Sınıf arkadaşlarıma yeni yaşamlarında başarı dilerim." diye konuştu.

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