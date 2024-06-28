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        Uluslararası Edirne 4. Balkan Folklor Festivali başladı

        Uluslararası Edirne 4. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 700'den fazla dansçının katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:51 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:55
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        Uluslararası Edirne 4. Balkan Folklor Festivali başladı
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        Uluslararası Edirne 4. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan 700'den fazla dansçının katılımıyla başladı.

        Edirne Belediyesi, Türk Bulgar Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar Derneği, Gelenekler ve Kültür Derneği ve Varna Turizm Odası işbirliğinde düzenlenen festivalde Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen gruplar sahne aldı.

        Kendi yörelerine ait müzikler eşliğinde gösteri yapan ekiplerin performansları ilgiyle izlendi.

        Festival yarın düzenlenecek gösterilerin ardından sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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