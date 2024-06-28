Uluslararası Edirne 4. Balkan Folklor Festivali başladı

Edirne Belediyesi, Türk Bulgar Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar Derneği, Gelenekler ve Kültür Derneği ve Varna Turizm Odası işbirliğinde düzenlenen festivalde Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen gruplar sahne aldı.

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