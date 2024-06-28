Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerine, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

İlçeye bağlı Şabanmera ve Yayla köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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