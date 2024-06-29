Edirne'de "Sibergöz-46" yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Edirne'de "Sibergöz-46" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında iki gün önce gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden Ö.K, İ.G, İ.D, S.K. ve C.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin bir kısmı emniyet, bir kısmı ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.