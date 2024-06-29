Edirne'de asayiş

Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Ö.A, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Habib Hoca Mahallesi'nde yaşayan G.C, evini kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

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