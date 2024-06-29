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        Edirne'de bir haftada 378 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 378 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:39
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        Edirne'de bir haftada 378 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 378 yabancı uyruklu yakalandı.

        Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında emniyet, jandarma ve hudut birlikleri denetimlerini sürdürdü.

        Bu kapsamda bir haftada yakalanan Suriye, Irak, Fas ve Filistin uyruklu 378 düzensiz göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 7'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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