Edirne'de bir haftada 378 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 378 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 378 yabancı uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında emniyet, jandarma ve hudut birlikleri denetimlerini sürdürdü.
Bu kapsamda bir haftada yakalanan Suriye, Irak, Fas ve Filistin uyruklu 378 düzensiz göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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