663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu

Edirne Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, güreşler 4-7 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyon, başpehlivanlık ön eleme güreşleriyle 4 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak.

Kırkpınar'ın 4 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, ağa karşılama töreni kapsamında 5 Temmuz Cuma günü Selimiye Meydanı'nda karşılanacak, konuşmaların ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.

Resmi açılış programı ise saat 18.30'da Er Meydanı'nda gerçekleşecek. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve ağa Selim, açılış konuşması yapacak. Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanların katılacağı resmi geçit töreni ile program sona erecek.

Başpehlivan ikincisine 275 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 140'ar bin lira ödül verilecek.

663. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olan güreşçi 1 milyon lira ödül kazanacak.

Kırkpınar'ın son günü sabah saatlerinde başlayacak mücadeleler başpehlivanlık final güreşleriyle sona erecek. 7 Temmuz günü gerçekleşecek programda ağalık ihalesi, bayrak töreni ve ödül töreni de gerçekleşecek.

Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak.

Bu arada organizasyon boyunca akşamları konserler de düzenlenecek.