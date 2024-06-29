Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Yunus Sezer, nikah şahidi oldu

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Recep Peçe ve Emine Meryem Öksüz çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Yunus Sezer, nikah şahidi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Recep Peçe ve Emine Meryem Öksüz çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

        Edirne'deki bir düğün salonunda gerçekleşen nikahı, Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu kıydı.

        Vali Sezer, törende yaptığı konuşmada, çifte mutluluk diledi.

        Çifte güzel aile hayatı yaşamaları tavsiyesinde bulunan Sezer, "Allah mutlu ve mesut etsin. Daha güzel günleri inşallah hep beraber yaşasınlar. İnşallah kırıcı ve dökücü olmadan, ağız tadıyla güzel nesiller yetiştirecekleri herkesin örnek göstereceği bir yuvayı kurarlar." dedi.

        TÜGVA Başkanı Beşinci de çifte bir ömür huzur ve sağlık diledi.

        Peçe ile TÜGVA'da başarılı bir çalışma yürüttüklerini belirten Beşinci, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları ve hayırlı olsun dileklerini ulaştırmak isterim. Biz Recep Peçe'nin teşkilattaki çalışmalarına ve evliliğine şahidiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!

        Benzer Haberler

        Kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'nden 'kesintili sulama' yapılacak
        Kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'nden 'kesintili sulama' yapılacak
        Keşan'da anız yangınının ormana sıçradığı anlar kamerada
        Keşan'da anız yangınının ormana sıçradığı anlar kamerada
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu
        Edirne'de bir haftada 378 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir haftada 378 düzensiz göçmen yakalandı