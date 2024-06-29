GÜNCELLEME - Edirne'de tarlada çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerin itfaiye ekipleri destek verirken, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Dombay ve Tuğlalık köylerindeki ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Demirköy köyü yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

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