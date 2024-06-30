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        Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 10:43 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:43
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        Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan N.B. ve S.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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