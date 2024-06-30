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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Sungurlu'ya başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:06
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Sungurlu'ya başarı belgesi verdi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, Sungurlu'yu makamında kabul etti.

        Sevgili, İpsala Devlet Hastanesinin hem fiziki koşullarının hem de sağlık hizmetinin gelişimin gösterdiğini söyledi.

        Başhekim Sungurlu'nun hastanenin gelişimine katkılarda bulunduğunu belirten Sevgili, Sungurlu'ya çalışmalarında başarı diledi.

        Sevgili, Sungurlu'ya başarı belgesi verdi.

        - İpsala Anadolu Lisesi ihalesi gerçekleştirildi

        İpsala Anadolu Lisesi ihalesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Anadolu Lisesi bina yapımı ihale süreci tamamlandığı belirtildi.

        Okulun inşaatına yakın zamanda başlanacağı aktarılan açıklamada, "İlçemize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İpsala Anadolu Lisesi yeni binasında 16 derslik ve kapalı spor salonu yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

        - Kaymakam Sevgili'ye ziyaret

        Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-308 Bot Komutanı Üsteğmen Doğan Yeşiller ve beraberindeki heyet, Enez Kaymakam Vekili ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 42. kuruluş yıldönümünü kutladı.

        Yeşiller de çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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