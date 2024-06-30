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        Edirne'de gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirildi

        Edirne'de gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:53
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        Edirne'de gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirildi
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        Edirne'de gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler R.G.Ö'nün adresinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirdi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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