Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı

JASAT dedektifleri tarafından uzun süredir aranan ve çeşitli suçlardan 16 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

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