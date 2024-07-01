Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TÜ İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde İsrail'e tepki

        Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" pankartıyla İsrail'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜ İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde İsrail'e tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" pankartıyla İsrail'e tepki gösterdi.

        Balkan Kongre Merkezi'ndeki törene öğrenciler ve akademisyenler, Filistinlilere destek amacıyla Filistin kefiyesi ve atkısı takarak geldi.

        Dekan Prof. Dr. Ali Öztürk, yaptığı konuşmada, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde Filistin'de toplu soykırım yaptığını söyledi.

        Okullar, hastaneler ve camilerin yerle bir edildiğini belirten Öztürk, "Filistin'de soykırım halen devam etmektedir. Bu katliamda Filistin'deki üniversiteler bombalandı. Hocaları özellikle katledildi öğrencileri de şehitler kervanına katıldı. Filistin'de bu yıl hiçbir öğrenci mezun olamadı." dedi.

        Öztürk, 6 Ekim'den bu yana devam eden katliama dünyanın daha güçlü şekilde "dur' demesi gerektiğini vurguladı.

        Fakülte birincisi Elif Yaren Demircan da Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde katliamların sürdüğünü ifade etti.

        Zulmün bitmesi için dua ettiklerini söyleyen Demircan, masum insanların öldürüldüğü soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi için dua edildi.

        Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" yazılı pankartı açarak İsrail'e tepki gösterdi.

        Meslek andının ardından 60 öğrenci kep attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Beklenmeyen sıcaklar meyve ağaçlarını kuruttu!
        Beklenmeyen sıcaklar meyve ağaçlarını kuruttu!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"

        Benzer Haberler

        5 asırlık caminin restorasyonu için 3 yıl özel taş arandı
        5 asırlık caminin restorasyonu için 3 yıl özel taş arandı
        Deneyap sınavına katılan öğrenciler uzay aracı maketi uygulamasıyla ter dök...
        Deneyap sınavına katılan öğrenciler uzay aracı maketi uygulamasıyla ter dök...
        Saros'ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros'ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı
        Kırkpınar Yüzme Şampiyonası Edirne'de sona erdi
        Kırkpınar Yüzme Şampiyonası Edirne'de sona erdi
        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirildi