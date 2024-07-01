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        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerini sürdürüyor

        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:30 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:30
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        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerini sürdürüyor
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        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerini sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Turizm jandarması ekipleri vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini yapması ve asayişin sağlanması amacıyla Enez ilçesindeki sahillerde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

        Ekipler tatilcileri suda boğulma olaylarına karşı tedbirleri olmaları yönünde de uyardı.

        Yaz sezonu boyunca jandarma sahillerdeki denetimlerine devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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