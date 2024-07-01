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        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:58
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        Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de jandarma ekipleri, 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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