Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 firari hükümlü yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 firari hükümlü yakalandı.
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Uzunköprü ilçesinde sınır hattındaki denetimlerinde 4 kişiyi yakaladı.
Yurt dışına kaçmaya çalışan kişilerin, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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