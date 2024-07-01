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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 67 internet adresine erişim engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:06
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 67 internet adresine erişim engellendi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

        Yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 67 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

        Siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Keşan'da ruhsatsız tabanca ele ve fişek geçirildi.

        Polis ekipleri, Zati Yörükler Caddesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli T.Y. hakkında işlem başlatıldı.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Yenimescit Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri şüpheli E.F'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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