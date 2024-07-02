Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle su akışı durdu

        Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle su akışı durdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akmıyor.

        Yaz aylarıyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü.

        DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçülürken, nehrin bazı bölümlerinde akış durdu.

        Bu bölümler adeta bir gölü andırıyor.

        Nehrin bu bölümlerinde yüzeyi bitki ve yosunlar kapladı, yer yer balçıklar görülüyor. Su seviyesinin azalmasıyla nehre atılan çöpler gün yüzüne çıktı.

        Kent sakinlerinden Caner Özdemir, AA muhabirine son yılların en kurak ve sıcak yazının yaşandığını söyledi.

        Nehirde su akışının azaldığını belirten Özdemir, "Kuraklık, oldukça etkili olmaya başladı. Nehirdeki su seviyesi çok düştü. Kuraklık, sıcaklar ve suyun bilinçsiz kullanılmasından dolayı su seviyesi azaldı. Nehirde su akmıyor diyebiliriz, balçık ve çamur şeklinde bitkilerle kaplı halde. Su azalınca çöpler de görünür hale geldi. İnsanlarımızın, çöplerini nehre değil çöp kutularına atmaları gerekli." ifadelerini kullandı.

        - Kuraklık nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi

        Nehirde su seviyesinin düşmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde kontrollü sulamaya geçildi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üreticilerin su ihtiyacını karşılayabilmek adına su seviyesi yükselene kadar kontrollü sulama yapılacağını belirtmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Mourinho'nun dinamosu!
        Mourinho'nun dinamosu!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Koca krizleri yönetti
        Koca krizleri yönetti
        Cumhurbaşkanı adayları münazaradan sarılarak ayrıldı
        Cumhurbaşkanı adayları münazaradan sarılarak ayrıldı
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?

        Benzer Haberler

        Edirne'de silahla alıkoydukları göçmenlerin ailelerinden fidye isteyen 2 şü...
        Edirne'de silahla alıkoydukları göçmenlerin ailelerinden fidye isteyen 2 şü...
        Edirne'de "Geçmişten Günümüze Kırkpınar Fotoğrafları Sergisi" açıldı
        Edirne'de "Geçmişten Günümüze Kırkpınar Fotoğrafları Sergisi" açıldı
        Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        AK Parti'li Aksal: Su salınması için Tarım Bakanı, Bulgaristan Tarım Bakanı...
        AK Parti'li Aksal: Su salınması için Tarım Bakanı, Bulgaristan Tarım Bakanı...
        Edirne'de Çömlekköy Barajı ile suya kavuşacak topraklar bereketlenecek
        Edirne'de Çömlekköy Barajı ile suya kavuşacak topraklar bereketlenecek
        Kırkpınar'da pehlivanlar 2 ton zeytinyağı ile yağlanacak
        Kırkpınar'da pehlivanlar 2 ton zeytinyağı ile yağlanacak