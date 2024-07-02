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        Edirne'de, Bulgaristan'a çıkış yapacak tırda 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de, yurt dışına çıkacak tırda 1'i kadın 2 düzensiz göçmeni yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:58 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:04
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        Edirne'de, Bulgaristan'a çıkış yapacak tırda 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de, yurt dışına çıkacak tırda 1'i kadın 2 düzensiz göçmeni yakalandı.

        Jandarma ekipleri Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkmak üzere tır parkında sırasını bekleyen tırda arama yaptı.

        Tırın dorsesinde Fas uyruklu 1'i kadın 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Tır sürücüsü Moldova uyruklu sürücü "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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