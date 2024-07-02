Edirne'de, Bulgaristan'a çıkış yapacak tırda 2 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, yurt dışına çıkacak tırda 1'i kadın 2 düzensiz göçmeni yakalandı.
Edirne'de, yurt dışına çıkacak tırda 1'i kadın 2 düzensiz göçmeni yakalandı.
Jandarma ekipleri Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkmak üzere tır parkında sırasını bekleyen tırda arama yaptı.
Tırın dorsesinde Fas uyruklu 1'i kadın 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Tır sürücüsü Moldova uyruklu sürücü "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.
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