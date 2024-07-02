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        Yağlı güreşin en prestijli ödülü "Kırkpınar altın kemeri" bu yıl da kasaya dönecek

        SALİH BARAN - Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olanlara geçici olarak takılan, art arda 3 kez bu başarıyı elde edenlerin ise ebedi sahibi olduğu, organizasyonun alametifarikası "altın kemer", bu yıl da Edirne Belediyesinin kasasında kalacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:15 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:15
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        Yağlı güreşin en prestijli ödülü "Kırkpınar altın kemeri" bu yıl da kasaya dönecek
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        SALİH BARAN - Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olanlara geçici olarak takılan, art arda 3 kez bu başarıyı elde edenlerin ise ebedi sahibi olduğu, organizasyonun alametifarikası "altın kemer", bu yıl da Edirne Belediyesinin kasasında kalacak.

        En son efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı'nın seriyi tamamlayarak 1997'de kazandığı Kırkpınar'ın nişanesi altın kemere ebedi sahip olacak sporcu bu yıl da çıkmayacak.

        Geçen yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek'in ebedi sahip olma yolunda en yakın aday olduğu kemer, bu yıl yine şampiyon olacak başpehlivana geçici olarak takılacak.

        Zeybek, şayet bu yıl ve gelecek yıl Kırkpınar başpehlivanı olursa, altın kemerin ebedi sahipliğine hak kazanacak.

        - Uygulama 1960 yılında başladı

        Altın kemer uygulaması Edirne Belediyesi tarafından 1960 yılında resmi olarak başlatıldı.

        Kurala göre altın kemer, başpehlivan olana bir yıllığına geçici olarak veriliyor. Kırkpınar başpehlivanı, emanetçisi olduğu altın kemeri 1 yıl süresince takıp, bir sonraki sene Kırkpınar'da başarılı olamazsa iade ediyor.

        Üç yıl üst üste fire vermeden Kırkpınar'da şampiyon olan başpehlivan ise altın kemerin ebedi sahibi oluyor.

        Deri kısımları ve aparatlarıyla yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında olan ve 22 ayar 480 gram altından imal edilen altın kemeri ilk kuşanan başpehlivan, 1960 yılında İbrahim Karabacak oldu.

        Daha sonraki yıllarda seriyi tamamlayan Ordulu Mustafa Bük (1966-1967-1968), Karamürselli Aydın Demir (1976-1977-1978), Denizlili Hüseyin Çokal (1982-1983-1984) birer kez altın kemerin sahibi olurken, Karamürselli Ahmet Taşçı bu başarıyı iki kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) elde etti.

        1997 yılından bu yana başpehlivanlık unvanını üst üste 3 kez hiçbir pehlivan kazanamadığı için geride kalan 27 yılda altın kemere daimi sahip çıkmadı.

        - Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil seriyi tamamlayamadı

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2007 ve 2008 yılları başpehlivanı olan Recep Kara, altın kemer sahipliğine çok yaklaşmasına rağmen, üçüncü senesinde Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilmesiyle bu hedefine ulaşamadı.

        2009 ve 2010 yıllarının başpehlivanı, "Altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil de 2011'de altın kemerin ebedi sahibi olmak için er meydanına çıktı. Mehmet Yeşil Yeşil, 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Fatih Atlı'ya ikinci tur güreşlerinde yenilerek altın kemerin sürekli sahibi olma şansını kullanamadı.

        - Ali Gürbüz doping nedeniyle iade etti, ardından seriyi bitiremedi

        Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 şampiyonluk serisini tamamlamasına karşın, son senesinde doping testini geçemeyince, kemeri iade etmek zorunda kaldı.

        Ali Gürbüz, 2011 ve 2012 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Recep Kara'yı, 2013 yılında da hemşehrisi İsmail Balaban'ı yenerek üç kez üst üste başpehlivanlık unvanını kazandı.

        Babası Recep Gürbüz'ün 1988'de Kırkpınar Başpehlivanı olarak bir yıllığına Antalya'ya getirdiği altın kemerin ebedi sahibi olmayı hak eden Ali Gürbüz, verdiği numunelerde doping çıkması nedeniyle son başpehlivanlık unvanını yitirdi ve altın kemeri iade etti.

        Kovid-19 salgınından dolayı 2020 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılamaması nedeniyle Ali Gürbüz, altın kemer hayalinin bir kez daha uzağında kaldı. 2019 yılının Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz, formda olduğu bu süreçte 2020'nin pas geçilmesinin ardından 2021 yılında yine adını zirveye yazdırdı. Gürbüz, Kırkpınar altın kemerinin sürekli sahibi olma hedefiyle çıktığı 2022 yılı güreşlerine ikinci turda hemşehrisi Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek veda etti ve bu hedefini yine yakalayamadı.

        Bu yıl güreşecek başpehlivanlarda "altın kemer"e ulaşmaya en yakın aday, geçen yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, ancak onun da iki yıl art arda Kırkpınar'da birincilik kürsüsünü kaptırmaması gerekiyor.

        - "Ahmet Taşçı'nın ahı" sürüyor

        Güreş otoritelerinin "efsane güreşçi" olarak nitelendirdiği Ahmet Taşçı'nın en son 1997 yılında ebedi sahibi olduğu altın kemer, o tarihten sonra her organizasyonun ardından yeniden Edirne Belediyesinin kasasına döndü.

        2001 yılındaki 640. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin 3. kez ebedi sahibi olmak için finalde mücadele eden Ahmet Taşçı, Vedat Ergin'le mücadelesini hakem kararlarına kızarak bırakmış, rakibinin elini kaldırarak Ergin'i galip ilan etmişti.

        Güreş camiasında, "O yılki kemerde Ahmet Taşçı'nın ahı var, kimse alamaz." sözü dolaşırken, uzun yıllardır kemeri boynuna hiçbir pehlivan sürekli sahibi olarak takamadı. Kemerin her yıl kasaya dönmesi, yaygın söylemi adeta destekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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