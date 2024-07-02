Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Kırkpınar Konserleri kapsamında bu gece Salih Zülüfoğlu ve Edirne Belediye Bandosu sahne alacak. 3 Temmuz Çarşamba Betül Demir, 4 Temmuz Perşembe Mehmet Erdem, 5 Temmuz Cuma Hüsnü Şenlendirici'nin sahne alacağı konser serisi 6 Temmuz Cumartesi günü Bengü konseriyle sona erecek.

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