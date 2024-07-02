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        Hekim adayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi birincisinden "sağlıkta şiddet son bulsun" mesajı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde fakülte birincisi Aslı Deniz, konuşmasında "Sağlıkta şiddet son bulsun" mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:56
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        Hekim adayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi birincisinden "sağlıkta şiddet son bulsun" mesajı
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde fakülte birincisi Aslı Deniz, konuşmasında "Sağlıkta şiddet son bulsun" mesajı verdi.

        Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki stadyumda düzenlenen tören, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde hekim adaylarının alana gelişi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, programda, öğrencilerinin eğitimi boyunca gösterdiği çalışkanlığı ve özveriyi iş yaşamında da mesleklerini yüceltecek şekilde uygulayacağını söyledi.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da bu yılki mezunların Tıp Fakültesinin kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla daha anlamlı olduğunu belirtti.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ise hekimliğin sevgi ve merhametle yapılan gerçek bir yaşam şekli olduğunu dile getirdi.

        - Sağlıkta şiddete caydırıcı cezalar talebi

        Fakülte birincisi Deniz ise mesleğe adım atarken en büyük endişelerinden birinin sağlıkta şiddet olduğunu söyledi.

        Eğitimin başında öğrendikleri "önce zarar verme" ilkesinin "önce zarar görme" olarak yer değiştirdiğini anlatan Deniz, "Yaşanan şiddet yanlısı olayların son bulmasını en temel hakkımız olan yaşama hakkının yasalarla güvence altına alınmasını ve mesleğimizi bu endişelerden uzak bir şekilde sürdürebildiğimiz bir ortamın sağlanmasını umutla bekliyor olacağız." dedi.

        Konuşmaların ardından Zafer, Akata, Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya ve akademisyenler öğrencilere mezuniyet belgelerini verdi.

        Törende rahatsızlanan öğrenci yakınına İl Sağlık Müdürü Yıldırım, TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay ve sağlık ekipleri müdahale etti. Rahatsızlanan vatandaş ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Mezuniyet töreninde 270 hekim adayı kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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