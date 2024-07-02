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        Edirne'de kayıp buzağı, jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu

        Edirne'de, merada kaybolan buzağı, jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:02
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        Edirne'de kayıp buzağı, jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu
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        Edirne'de, merada kaybolan buzağı, jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve JASAT timleri, Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde bir besicinin, buzağısının kaybolduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

        Merada arama yapan ekipler, dron destekli çalışma sonucu buzağıyı tespit ederek sahibine teslim etti.

        Besici jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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