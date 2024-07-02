Edirne'de kayıp buzağı, jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu

Merada arama yapan ekipler, dron destekli çalışma sonucu buzağıyı tespit ederek sahibine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve JASAT timleri, Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde bir besicinin, buzağısının kaybolduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

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