Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Hasatta sona yaklaşılan Trakya'da buğday üreticisi verimden memnun

        Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da buğday verimi üreticiyi memnun etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:31 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasatta sona yaklaşılan Trakya'da buğday üreticisi verimden memnun
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da buğday verimi üreticiyi memnun etti.

        Yaklaşık bir ay önce buğday hasadının başladığı Kırklareli'nde hasadın yüzde 70'i, Edirne'de 90'ı, Tekirdağ'da ise 60'ı tamamlandı.

        Geçen yıla göre kalite ve verimi yüksek buğdayı hasat eden bölge çiftçisinin de yüzü gülüyor.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine kentte buğday hasadının sonlarına yaklaşıldığını söyledi.

        Genel olarak iyi bir sezon yaşandığını belirten Arabacı, "Yağışı bol alan yerlerde verim biraz daha yüksek oldu. Ancak genel tabloya baktığımızda güzel bir sezon geçirdik." dedi.

        Arabacı, kış ayları kurak geçmesine karşın bahar aylarındaki yağışların buğdayda verimi artırdığını ifade etti.

        Tarlalarda yaşanan bazı yangınlar haricinde sorunsuz bir hasat dönemi geçirdiklerini anlatan Arabacı, "Çok şükür hasadı tamamlamak üzereyiz. Dekarda ortalama 450 kilogram civarı verim alındı. Bu rakam hiç kötü değil. Çünkü önceki yıllarda dekarda 100-150 kilogram ürün aldığımız yılları hatırlıyoruz. Bundan dolayı bu yılki verimleri iyi değerlendiriyoruz." diye konuştu.

        - "Buğday hasadının yaklaşık 70'ini bitirmiş bulunmaktayız"

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise kentte buğday hasadının devam ettiğini belirtti.

        Hasadın haziran ayının ilk haftasında başladığını anımsatan Şaylan, üreticilerin bu yıl verim ve kaliteden memnun olduğunu söyledi.

        Geçen yıla oranla verimin yüksek olduğunu ifade eden Şaylan, "Buğday hasadının yaklaşık 70'ini bitirmiş bulunmaktayız. Verim geçen yıl dekarda 400 kilogramlardaydı, bu yıl 500 kilograma ulaşıyoruz." dedi.

        Buğdaylarda yapılan analizlerde hektolitresi ve protein değerlerinin yüksek olduğunu dile getiren Şaylan, "Buğday hasadımız devam ediyor. Geçen yıla göre hektolitresi ve proteini yüksek buğdaylar elde ediyoruz, verim de geçen yıla göre biraz daha üst seviyede. Yaklaşık yüzde 30 gibi bir hasadımız kaldı. Bir hafta içerisinde Kırklareli'nde hasadı tamamlamış olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

        Şaylan, geçen ayki dolu nedeniyle bazı buğday tarlalarının da zarar gördüğünü bildirerek, doludan etkilenen bölgelerde verimin dekarda 300 kilogramlara kadar düştüğünü kaydetti.

        Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da buğday hasadında verimin arzu ettikleri düzeyde olduğunu belirtti.

        Buğday hasadının devam ettiğini aktaran Saygı, çiftçilerin tatlı telaşının ay sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

        Saygı, buğdayın çiftçilerin beklentilerini karşıladığını belirterek, "İl genelinde buğday hasadı devam ediyor. Şu anda buğday verimleri çiftçilerimizin beklentilerini karşılıyor. Buğdayın kalitesine ve araziye göre dönümden 550-750 kilo buğday alınıyor. Üreticilerimiz emeklerinin karşılığını inşallah alacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!
        Suriye uyruklu 4'ü çocuk 7 kişiyi rehin aldılar!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı

        Benzer Haberler

        Edirne'de kayıp buzağı, jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu
        Edirne'de kayıp buzağı, jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu
        Hekim adayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi birincisinden "sağlıkta şidde...
        Hekim adayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi birincisinden "sağlıkta şidde...
        Umumi tuvalette bulunan 10 bin lira, sahibine teslim edildi
        Umumi tuvalette bulunan 10 bin lira, sahibine teslim edildi
        Edirne'de minibüsün çarptığı sürüdeki 16 koyun öldü
        Edirne'de minibüsün çarptığı sürüdeki 16 koyun öldü
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de yurt dışına çıkış yapacak TIR'da 2 göçmen yakalandı
        Edirne'de yurt dışına çıkış yapacak TIR'da 2 göçmen yakalandı