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        Edirne'de kamyonetin çarptığı 16 koyun telef oldu

        Edirne'de kamyonetin yoldan karşıya geçirilen koyun sürüsüne çarpması sonucu 16 küçükbaş telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:56
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        Edirne'de kamyonetin çarptığı 16 koyun telef oldu
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        Edirne'de kamyonetin yoldan karşıya geçirilen koyun sürüsüne çarpması sonucu 16 küçükbaş telef oldu.

        Romanya vatandaşı A.M. idaresindeki AG 65 ATE plakalı kamyonet, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu Küçükdöllük köyü yakınlarında, besici A.G'nin yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı.

        Kazada 16 koyun telef oldu, kamyonette hasar oluştu.

        Karayolları ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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