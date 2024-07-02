Edirne'de kamyonetin çarptığı 16 koyun telef oldu
Edirne'de kamyonetin yoldan karşıya geçirilen koyun sürüsüne çarpması sonucu 16 küçükbaş telef oldu.
Edirne'de kamyonetin yoldan karşıya geçirilen koyun sürüsüne çarpması sonucu 16 küçükbaş telef oldu.
Romanya vatandaşı A.M. idaresindeki AG 65 ATE plakalı kamyonet, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu Küçükdöllük köyü yakınlarında, besici A.G'nin yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı.
Kazada 16 koyun telef oldu, kamyonette hasar oluştu.
Karayolları ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.
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