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        Edirne'de belediye personelinin tuvalette bulduğu para sahibine teslim edildi

        Edirne'de, umumi tuvalette belediye personeli tarafından bulunan 10 bin lira sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:39
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        Edirne'de belediye personelinin tuvalette bulduğu para sahibine teslim edildi
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        Edirne'de, umumi tuvalette belediye personeli tarafından bulunan 10 bin lira sahibine teslim edildi.

        Edirne Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Emrah Özeren, Çilingirler Caddesi'ndeki bir umumi tuvalette, poşet içinde para ve banka kartı buldu.

        Poşeti alan Özeren, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

        Banka kartından kimliği tespit edilen 84 yaşındaki Ali Çetinkaya'ya parası teslim edildi.

        Çetinkaya, yardımları için belediye personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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