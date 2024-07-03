Edirne'de sağanak etkili oldu

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İşe gitmeye çalışan vatandaşlar, şemsiyelerle sağanaktan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise korunaklı alanlarda yağmurun dinmesini bekledi.

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