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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:20 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:20
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        Edirne'de sağanak etkili oldu
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        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah başlayan yağış, bir süre sonra gök gürültülü sağanağa dönüştü.

        İşe gitmeye çalışan vatandaşlar, şemsiyelerle sağanaktan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise korunaklı alanlarda yağmurun dinmesini bekledi.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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