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        Edirne'de çıkan anız yangını okula sıçramadan söndürüldü

        Edirne'de çıkan anız yangını, çevredeki okula sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:06
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        Edirne'de çıkan anız yangını okula sıçramadan söndürüldü
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        Edirne'de çıkan anız yangını, çevredeki okula sıçramadan söndürüldü.

        Karaağaç Mahallesi'ndeki Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesinin arka kısmında anız bulunan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Edirne Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını ağaçlık alana ve okula sıçramadan söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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