Edirne'de çıkan anız yangını okula sıçramadan söndürüldü
Edirne'de çıkan anız yangını, çevredeki okula sıçramadan söndürüldü.
Edirne'de çıkan anız yangını, çevredeki okula sıçramadan söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'ndeki Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesinin arka kısmında anız bulunan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Edirne Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını ağaçlık alana ve okula sıçramadan söndürdü.
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