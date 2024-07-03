Edirne'de son bir haftada 282 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 282 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 282 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Bu kapsamda bir haftada Suriye, Irak, Pakistan ve Fas uyruklu 282 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı 4 araca da el konuldu.
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