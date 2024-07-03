Edirne'de jandarma, orman yangınlarına karşı denetimlerini artırdı

Edirne'de jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki orman ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla denetimlerini artırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, sorumluluk bölgesindeki ormanlık alanlarda ve tarlalarda yangınları önleme ve mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin, Süleymandanişment köyü yangın gözetleme kulesinde orman ve anız yangınlarının engellenmesine yönelik denetim yaptığı bildirilen açıklamada, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik kontrollerin sürdürüleceği kaydedildi.