Edirne Belediyesi Kırkpınar hazırlıklarını tamamladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kırkpınar hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Edirne Belediye Meclisi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Akın, toplantının ardından yaptığı konuşmada, 1 Temmuz itibariyle 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalini başlattıklarını anımsattı.

Kırkpınar için yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Akın, "Hazırlıklarını tamamladık. Konserlerimiz ve etkinliklerimiz devam ediyor. Yarın güreşlerimizi gerçekleştireceğiz. Cuma günü ağa karşılamamız var. Cumartesi güreşlerimiz devam edecek. Pazar günü o büyük final heyecanını hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Asırlık organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Akın, Kırkpınar'ın kent için çok değerli olduğunu, her zaman daha iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Güreşlerin başlamasıyla Kırkpınar heyecanının daha da artacağını hatırlatan Akın, "Kırkpınar hepimiz için çok değerli, çok kıymetli. Her zaman daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Kırkpınar'ı hem yeni nesillere aktarmak hem de dünyaya tanıtmak aslında hepimizin en büyük sorumluluğu olarak düşünüyorum. "ifadelerini kullandı.