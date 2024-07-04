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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivan güreşecek

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivanın kol bağlayacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:32 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:40
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivan güreşecek
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        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivanın kol bağlayacağını belirtti.

        Şenel, Mimar Sinan Spor Salonu'nda pehlivanların kayıt işlemlerini takip etti.

        Bu yıl Kırkpınar'da 852 pehlivanın güreş tutacağını aktaran Şenel, "Baş kategorisinde 32 pehlivanımız ligden direkt katılım sağladı. Sekiz pehlivanımız da bugün ön elemeden sonra cumartesi günü sahada kol bağlayacak." diye konuştu.

        Şenel, başpehlivanlardan Özkan Yılmaz'ın sakatlık, Cenk İldem'in milli takım görevi nedeniyle güreşlere katılamayacağını kaydetti.

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        Galeri

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