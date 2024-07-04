663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivan güreşecek

Bu yıl Kırkpınar'da 852 pehlivanın güreş tutacağını aktaran Şenel, "Baş kategorisinde 32 pehlivanımız ligden direkt katılım sağladı. Sekiz pehlivanımız da bugün ön elemeden sonra cumartesi günü sahada kol bağlayacak." diye konuştu.

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