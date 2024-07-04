663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivan güreşecek
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivanın kol bağlayacağını belirtti.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivanın kol bağlayacağını belirtti.
Şenel, Mimar Sinan Spor Salonu'nda pehlivanların kayıt işlemlerini takip etti.
Bu yıl Kırkpınar'da 852 pehlivanın güreş tutacağını aktaran Şenel, "Baş kategorisinde 32 pehlivanımız ligden direkt katılım sağladı. Sekiz pehlivanımız da bugün ön elemeden sonra cumartesi günü sahada kol bağlayacak." diye konuştu.
Şenel, başpehlivanlardan Özkan Yılmaz'ın sakatlık, Cenk İldem'in milli takım görevi nedeniyle güreşlere katılamayacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.