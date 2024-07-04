Ustalarıyla güreşecek genç başpehlivan altın kemeri istiyor

CİHAN DEMİRCİ - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ustalarıyla güreşecek 24 yaşındaki genç başpehlivan Enes Doğan, altın kemeri kazanma hayali kuruyor.

Geçen yılki 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı şampiyonu olarak başpehlivanlığa yükselen Enes Doğan, Kırkpınar'da başpehlivan olarak ilk sınavını ise bu yıl verecek.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşta kendisine başpehlivanlığın nasip olduğunu söyledi.

Başpehlivan olarak Kırkpınar'da ilk kez güreşeceğini belirten Doğan, "Geçen yıl Kırkpınar'ı başaltında birinci kapattım. Bu yıl başpehlivanlıkta ilk güreşimi gerçekleştireceğim. Heyecanlıyım, biraz da stresliyim. Yeni bir sistem var ve o sisteme göre güreşeceğiz." dedi.

- "Kırkpınar'da hedefim tabii ki altın kemer" Doğan, Kırkpınar'ın favori başpehlivanlarıyla kol bağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Yıl boyunca Kırkpınar'a iyi şekilde hazırlandığını anlatan Doğan, "Yağlı güreşe ilk başladığım yıllardaki favori başpehlivanlarla şimdi rakip olacağım. Çok güzel bir duygu. Ustalarımla güreşmek beni ayrıca motive ediyor. Çünkü bir şeyleri ben de başarmışım ki onlarla güreşiyorum. Güzel bir duygu benim için. Genç bir başpehlivan olarak Kırkpınar'da hedefim tabii ki altın kemer. Nasip tabii bu işler. Kürsüye de çıkarsak çok güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.