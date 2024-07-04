Mustafa Taş, Kırkpınar'da altın kemeri kazanıp sevincini sevdikleriyle yaşamak istiyor

CİHAN DEMİRCİ - Başpehlivan Mustafa Taş, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanıp sevincini sahada sevdikleriyle yaşamak istiyor.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl organizasyona hazırlık sürecinde sakatlık yaşadığını aktardı.

Mustafa Taş, "Kumluca Güreşleri'nden sonra bir talihsizlik oldu. Güreşlerden bir hafta sonra ameliyat oldum ve çalışmalarıma bir ay ara vermiştim ancak doktorlarımız sayesinde kısa sürede sağlığıma kavuştum. Elimde bir kırık oluşmuştu, platin taktılar elime. Şu an bir sıkıntım yok. Antrenmanlarımı yaptım ve çok iyi bir sezon geçirdim." ifadelerini kullandı.

- "Diğer güreşler, Kırkpınar'ın provasıdır" Başpehlivan Mustafa Taş, Kırkpınar'da altın kemer almak için mücadele edeceğini vurguladı. Kırkpınar'ın yağlı güreşin olimpiyatı olduğunu ifade eden Mustafa Taş, "Kırkpınar, tüm pehlivanlar için yağlı güreşin zirvesi. Pehlivanlar, Kırkpınar'da seviyesini belirliyor. 663 yıllık bir geçmişi var, dualı bir sahaya çıkıp güreş tutuyoruz. Tüm pehlivanların hayali er meydanında güreşmek ve başpehlivan olmaktır. İnşallah bana tekrardan altın kemeri takmak nasip olur. Özel bir yer Kırkpınar, diğer güreşler buranın provasıdır." diye konuştu.