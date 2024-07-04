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        Başpehlivanlar Koca Yusuf'un izinde

        CİHAN DEMİRCİ - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan başpehlivanlar, "cihan pehlivanı" Koca Yusuf'u ölümünün 126. yılında rahmetle andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:35
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        Başpehlivanlar Koca Yusuf'un izinde
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        CİHAN DEMİRCİ - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan başpehlivanlar, "cihan pehlivanı" Koca Yusuf'u ölümünün 126. yılında rahmetle andı.

        Başpehlivan Orhan Okulu, AA muhabirine Koca Yusuf'un yağlı güreşlerin efsane isimlerinden olduğunu söyledi.

        Koca Yusuf'un güreş hikayeleriyle yetiştiklerini belirten Okulu, "Onların yolunda ilerliyoruz. İnşallah bizim de adımız yıllar sonra böyle anılır. Koca Yusuf'u ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum." dedi.

        Bu branşın önde gelen isimlerinden Fatih Atlı, Koca Yusuf'u rahmetle andığını dile getirdi. Koca Yusuf gibi tarihe adını yazdırmış pehlivanlardan aldıkları bayağı gururla taşıdıklarını ifade eden Atlı, "Bizden sonra da ata sporunun bayrağını en iyi şekilde taşıyacak arkadaşlarımız var. Hem ahlaki hem sportif açıdan ata sporu emin ellerde. Ustalarımızı rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

        - Taş: "Ustamızın mandayla antrenman yaptığını anlatılır"

        Başpehlivan Mustafa Taş, Koca Yusuf'u ölüm yıldönümünde rahmetle anarken, tarihe nam salmış ustaların hikayeleriyle büyüdüklerini aktardı.

        Onları örnek alarak çalıştıklarını belirten Taş, "İnşallah bizler de yıllar sonra onlar gibi anılırız. Mekanları cennet olsun. O zamanki çalışma sistemiyle günümüzdeki farklı ama büyüklerimizin, Koca Yusuf ustamızın mandayla antrenman yaptığını anlatırdı. Koca Yusuf tarihe nam salmış örnek aldığımız ustalarımızdan." değerlendirmesinde bulundu.

        Başpehlivan Enes Doğan, Koca Yusuf'un dünyaya duyurduğu namı ve güreşleriyle anıldığını söyledi. Yağlı güreşler ve pehlivanlar için Koca Yusuf'un gurur kaynağı olduğunu anlatan Doğan, onun izinde güreşmeye devam edeceklerini kaydetti.

        - Koca Yusuf

        Şumnu kentinde 1857 yılında doğdu. Atadan güreşçi Yusuf pehlivan, Dursun Pehlivan ve Kel İsmail'den ilk güreş eğitimini aldı.

        Kırkpınar'ın rekoru kırılamayan başpehlivanlarından Kel Aliço ile güreşinde berabere kaldı. Kırkpınar'a ilk kez 1882 yılında katıldı.

        Namı arttıkça hem Fransa hem de ABD'de güreşlere davet edildi. Orada da meydanı rakiplerine dar eden Koca Yusuf, 1898'de ABD'deki bir güreşten dönerken bindiği geminin Sable Adası'nda batması sonucu yaşamını yitirdi.

        "Türk gibi güçlü" sözü Koca Yusuf'un güreşlerini seyreden Fransızların deyimleri arasına girdi.

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