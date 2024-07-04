Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kumlucalı başpehlivan Orhan Okulu, altın kemeri Antalya'ya ebedi götürmek istiyor

        CİHAN DEMİRCİ - 654. ve 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, altın kemeri memleketine ebedi olarak götürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumlucalı başpehlivan Orhan Okulu, altın kemeri Antalya'ya ebedi götürmek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - 654. ve 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, altın kemeri memleketine ebedi olarak götürmek istiyor.

        Okulu, 2015 yılında düzenlenen 654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Osman Aynur'u, 2018 yılında da 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde karşılaştığı Şaban Yılmaz'ı yenerek altın kemerin sahibi oldu.

        Başarılı güreşçi, Kırkpınar'da üç yıl üst üste şampiyon olarak altın kemeri memleketi Antalya'ya ebedi olarak götürmeyi amaçlıyor.

        - "Tüm pehlivanlar yıl boyunca Kırkpınar için hazırlanıyor"

        Başpehlivan Okulu, AA muhabirine, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi sezonunun iyi geçtiğini söyledi.

        Kırkpınar'a iyi şekilde hazırlandığını belirten Okulu, "Tüm pehlivanlar yıl boyunca Kırkpınar için hazırlanıyor. Edirne'ye geldik ve son antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bizim olimpiyatımız Edirne, Kırkpınar. İnşallah 2015 ve 2018'de olduğu gibi hedefimiz altın kemeri Antalya'ya götürmek olacak." dedi.

        Okulu, sakatlığı nedeniyle üç kez üst üste ameliyat geçirdiğini ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu anlattı.

        Sakatlık sürecinin çok zor geçtiğini dile getiren Okulu, "Bu yıl hiçbir sakatlığım kalmadı. Allah'ın izniyle kış sezonunu da çok iyi çalışarak geçirdim. Her başpehlivanın hedefi Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmaktır. İnşallah bize de nasip olur. Antalya'ya üç defa üst üste altın kemeri götüren olmadı. Yaşımız daha genç, üç yıl üst üste altın kemeri alarak Antalya'ya götürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Genç pehlivanları destekliyoruz"

        Okulu, başpehlivanlık kategorisinde 11 yıldır güreştiğini ve alttan gelen sporcuların da iyi yetiştiğini belirtti.

        Pehlivanın başarısının çalışmaya bağlı olduğunu söyleyen Okulu, "Genç arkadaşlarımız da iyi çalışıyor. Geçen yıl Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu. Genç pehlivanları destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Trump: Biden yarıştan çekilecek

        Benzer Haberler

        Edirne'de 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak 852 pehlivanın ka...
        Edirne'de 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak 852 pehlivanın ka...
        Başpehlivanlar Koca Yusuf'un izinde
        Başpehlivanlar Koca Yusuf'un izinde
        Mustafa Taş, Kırkpınar'da altın kemeri kazanıp sevincini sevdikleriyle yaşa...
        Mustafa Taş, Kırkpınar'da altın kemeri kazanıp sevincini sevdikleriyle yaşa...
        Ustalarıyla güreşecek genç başpehlivan altın kemeri istiyor
        Ustalarıyla güreşecek genç başpehlivan altın kemeri istiyor
        Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivan güreşecek
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 852 pehlivan güreşecek