Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar'da güreşecek pehlivanlara başarı diledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanlara başarı diledi.

Vali Sezer, Kırkpınar Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında Rumeli'ye geçiş ve Edirne’nin fethi ile başlayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 663. yılına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk akıncıları Ali ile Selim'in başlattığı ve yüzyıllardır aralıksız süren Kırkpınar efsanesinin kendine has gelenekleri ve ögeleri ile UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine girerek bir dünya markası olduğunu vurgulayan Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti:

"Er meydanı ve Türk güreşi, insan merkezli büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimidir. Türk güreşinin geleneksel olarak içinde barındırdığı, ağalık, altın kemer, zembil, kispet, cazgır, davul-zurna, peşrev, yağlanma, pehlivan ve başpehlivan gibi özel uygulamalar vardır ve bunların bütünü Kırkpınar'da vücut bulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te Türk güreşine önem vermiş, Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a yazdığı mektupta 'Seni cihanda ün salmış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerin sırrını şu sözlerle izah ettiğini öğrendim, 'Ben güreşte arkamda Türk Milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.' Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Pehlivan ömrünün tam sağlıklı ve uzun sürmesini dilerim' demiştir."