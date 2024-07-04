663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ön eleme müsabakalarıyla başladı.

Kura ile eşleşen pehlivanlar, başcazgır Şükrü Kayabaş'ın duasına el açarak eşlik etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun Kırkpınar'da format değişikliğine gitmesi nedeniyle tarihinde ilk kez lig usulü puanlamayla sporcuların katılım hakkı elde ettiği organizasyonda, bu yıl ilk kez uygulanan ön elemeye 23 başpehlivan katıldı.

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