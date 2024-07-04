Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ön eleme müsabakalarıyla başladı

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ön eleme müsabakalarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ön eleme müsabakalarıyla başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ön eleme müsabakalarıyla başladı.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun Kırkpınar'da format değişikliğine gitmesi nedeniyle tarihinde ilk kez lig usulü puanlamayla sporcuların katılım hakkı elde ettiği organizasyonda, bu yıl ilk kez uygulanan ön elemeye 23 başpehlivan katıldı.

        Pehlivanlar, anons edilerek Sarayiçi Er Meydanı'na davet edildi.

        Bekir Eryücel, Serkan Serttürk, Yalçın Öncül, Mecit Yıldırım, Salih Erinç, Yunus Emre Yaman, Şahali Kurt, Okan Acar, Seçkin Duman, Hamza Köseoğlu, Yıldıray Pala, Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk, Rıza Yıldırım, Arif Akın, Süleyman Aykırı, Menderes Saltık, Ali Yanatma, Semih Turgut, Onur Balcı, Kaan Kaya, Hamza Özkaradeniz ve Hasan Cengiz, kuralarını çekerek eşleşti.

        Hasan Cengiz, çektiği kura numarası dolayısıyla güreşmeden tur atladı.

        Kura ile eşleşen pehlivanlar, başcazgır Şükrü Kayabaş'ın duasına el açarak eşlik etti.

        Pehlivanlar, salavatlanmaları ve peşrevlerinin ardından güreşe başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar'da güreşecek pehlivanlara başarı diled...
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar'da güreşecek pehlivanlara başarı diled...
        Edirne'de 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak 852 pehlivanın ka...
        Edirne'de 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak 852 pehlivanın ka...
        Edirne'de doktoru tehdit etmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edil...
        Edirne'de doktoru tehdit etmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edil...
        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Başpehlivan Fatih Atlı'nın gözü Kırkpınar altın kemerinde
        Başpehlivan Fatih Atlı'nın gözü Kırkpınar altın kemerinde
        Kumlucalı başpehlivan Orhan Okulu, altın kemeri Antalya'ya ebedi götürmek i...
        Kumlucalı başpehlivan Orhan Okulu, altın kemeri Antalya'ya ebedi götürmek i...