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        Edirne'de köy yolları uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla kaplanıyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki köy yollarının uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfalta kaplandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:21
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        Edirne'de köy yolları uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla kaplanıyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki köy yollarının uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfalta kaplandığını söyledi.

        Edirne-Uzunköprü arasında 16 köyün faydalanacağı 18 kilometrelik Uzunköprü-Hamitli Sahil Yolu'nun yapımına törenle başlandı.

        Sezer, Hamitli köyünde düzenlenen törende, Edirne'nin en iyi hizmetleri hak eden bir şehir olduğunu ifade etti.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Sezer, önem sırasına göre tüm yolların ele alındığını dile getirdi.

        Köy yollarını sıcak asfaltla buluşturduklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz Edirne'de 3 yıl içinde sıcak asfalt gitmeyen hiçbir köyün kalmaması. Her köyümüzü en kaliteli asfaltlarla, yollarla buluşturalım istiyoruz. Amacımız ve gayretimiz bu. Yapımına başladığımız yolun tamamlanmasıyla beraber Edirne'deki sıcak asfalt çalışmamız 100 kilometreyi aşmış olacak. Sadece bugünkü başlangıcını yapmış olacağımız Hamitli grup köy yolunun bizlere maliyeti 60 milyonun üzerinde.

        Bahsettiğim gibi bu işin parayla ölçülebilir bir tarafı yok. İnsanlarımız en kaliteli yolları kullansın ve ulaşımını sağlasın istiyoruz. Ayrıca sathi kaplama yapmama gayreti içindeyiz. Çünkü bu yol yapıldıktan sonra en az 20-30 bir daha bu yollarla da uğraşmak istemiyoruz. Onun için en kaliteli işi yapıyoruz. Yapımına başlanan yol Edirne-Uzunköprü arasını 20 kilometre kısaltacak bir yol. 16 köyümüz bu yoldan istifade edecek. Bu yol çalışması bitince diğer planlanan yolların yapımına başlanacak."

        Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ise son 8 ayda güzel işler başarıldığını ifade etti.

        Edirne'ye yakışan yollar yaptıklarını dile getiren Ciğerci, "Havsa'daki sıcak asfalt plent tesisi açıldığından beri açıldığından beri çalışmalar hiç durmadı, sezonu hiç kapamadık. Yaptığımız yolların vatandaşlarımızın nezdinde ne kadar memnuniyet ifade ettiğini gördükçe ekibimizin azmi ve gayreti arttı. Edirne-Uzunköprü arasını 20 kilometre kısaltacak, 18 kilometre uzunluğunda sahil yolu olarak bilinen yolun başlangıcını yaptık." dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Sezer ve beraberindekiler yapımına başlanan yolda incelemede bulundu. Yol yapım ekipleriyle sohbet eden Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Törene Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Adnan Ayte, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, il protokol üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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