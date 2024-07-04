Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve farklı suç olaylarının çıkış noktasını teşkil eden kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Karaağaç Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda evin bahçesinde yetiştirildiği tespit edilen 9 bin 492 kök Hint keneviri ele geçirildi.