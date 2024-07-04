Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve farklı suç olaylarının çıkış noktasını teşkil eden kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Karaağaç Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda evin bahçesinde yetiştirildiği tespit edilen 9 bin 492 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.