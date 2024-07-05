Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Yunus Sezer saray mutfağının canlanması için mutfağa girdi:

        Edirne'de, Osmanlı saray mutfağı mirasını yeniden canlandırmak amacıyla Valilik öncülüğünde hazırlanan "Topraktan Tabağa, Edirne Yöresel Yemekleri" kitabında yer alan asırlık tarifler video kaydına alınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:45 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Yunus Sezer saray mutfağının canlanması için mutfağa girdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Osmanlı saray mutfağı mirasını yeniden canlandırmak amacıyla Valilik öncülüğünde hazırlanan "Topraktan Tabağa, Edirne Yöresel Yemekleri" kitabında yer alan asırlık tarifler video kaydına alınıyor.

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer'in himayesinde başlatılan çalışma kapsamında, Edirneli şefler ve gastronomi yazarları kente Osmanlı'dan miras 90 yemeği orijinal reçeteleri ve pişirme teknikleriyle kaleme aldı.

        Kentin gastronomi turizmine katkı sağlayacak kitap için çalışmalarda sona gelindi.

        Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'nın Karaağaç'taki kafesinde kurulan mutfakta yemeklerin hazırlanmasıyla ilgili video çekimlerine başlandı.

        Video çekimlerine eşiyle katılan Vali Sezer, şeflerle kente özgü "Rumeli Musakkası" yemeğini hazırladı.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

        Kitabın hazırlanması için büyük emek sarf edildiğini belirten Sezer, "3 ay bütün köyler gezilerek unutulmuş yemeklerin ortaya çıkartılması için çalışma yapıldı ve sonuçta ortaya güzel bir envanter çıktı. Bu yemekler reçeteleriyle beraber üniversitemizin ve şeflerimizin desteğiyle çalışma yapıldı. Her gün bu yemekler pişirilerek çekimleri yapılıyor. Geleceğe çok güzel bir gastronomik envanter bırakıyoruz." dedi.

        Sezer, kitabın eylül ayında yayımlanacağını ve büyük bir gastronomi festivaliyle tanıtılacağını dile getirdi.

        Kent mutfağının zenginliklerini geleceğe aktaracaklarını anlatan Sezer, "Amacımız geleceğe gastronomi mirasını bırakmak. Bizden sonraki nesiller bu kitaba bakarak ve videoları izleyerek yemeklerin nasıl hazırlandığını görsünler. Aynı zamanda Edirne önemli bir turizm şehri. Gelen ziyaretçilerimize Osmanlı saray mutfağı ve Rumeli yemeklerinden hangilerini sunabiliriz bunun planı içerisindeyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi
        İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Özgür Özel, Şam yolcusu
        Özgür Özel, Şam yolcusu
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Boynundan giren mermi çenesine saplandı! Bunun adı: Mucize!
        Boynundan giren mermi çenesine saplandı! Bunun adı: Mucize!
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Doğum günü sonrası cinayette karar çıktı!
        Doğum günü sonrası cinayette karar çıktı!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!

        Benzer Haberler

        Edirne'de su iletim istasyonuna kurulan güneş enerjisi santrali maliyetleri...
        Edirne'de su iletim istasyonuna kurulan güneş enerjisi santrali maliyetleri...
        Edirne'de "Kırkpınar Konserleri" kapsamında şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı
        Edirne'de "Kırkpınar Konserleri" kapsamında şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı
        Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
        Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
        Husumetlisini cadde ortasında tabancayla vuran şüpheli tutuklandı
        Husumetlisini cadde ortasında tabancayla vuran şüpheli tutuklandı
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ön eleme ikinci tur güreşleri
        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ön eleme ikinci tur güreşleri
        Edirne'de köy yolları uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla kaplanıyor
        Edirne'de köy yolları uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla kaplanıyor