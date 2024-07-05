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        Başpehlivan Nedim Gürel'in hedefi Kırkpınar'da altın kemer:

        ÖZGÜN TİRAN - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek başpehlivanlardan Nedim Gürel, bu yıl altın kemeri kazanmayı istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:04
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        Başpehlivan Nedim Gürel'in hedefi Kırkpınar'da altın kemer:
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        ÖZGÜN TİRAN - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek başpehlivanlardan Nedim Gürel, bu yıl altın kemeri kazanmayı istiyor.

        Kırkpınar'da 2015 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşen Gürel, AA muhabirine, bu sene altın kemeri Kocaeli'ye götürmek istediğini söyledi.

        Güzel güreşler olacağına inandığını belirten Gürel, başpehlivanlıkta 40 sporcunun mücadele edeceğini anımsattı.

        - "En iyi şekilde hazırlandık"

        Altın kemerin peşinde olduğunu dile getiren Gürel, "Hedefimiz katıldığımız bütün güreşlerde birinci olmak, altın kemeri almak. Biz de bu kapsamda 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne en iyi şekilde hazırlandık." dedi.

        Kırkpınar'ın manevi duygusunun çok yüksek olduğunu vurgulayan Gürel, her pehlivanın burada altın kemeri kuşanmayı hayal ettiğini aktardı.

        Er meydanında mücadele edecek olmanın heyecanı içinde olduğunu anlatan Gürel, "Türkiye, hatta dünyanın birçok yerinden insanlar buraya akın ediyor. Gerçekten o seyircinin önünde güreşmek kolay değil. Heyecan yapıp, strese girebiliyoruz. Ancak bir kültürün bugünkü temsilcileri olarak bunu devam ettireceğiz. Her yıl olduğu gibi bugün de heyecanlıyız. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        663 yıllık bir tarihin bugünkü temsilcileri olduklarını dile getiren Gürel, bu ata mirasını gelecek nesillere aktarmak istediğini kaydetti.

        Gürel, bu yıl 289. Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri ve 662. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

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