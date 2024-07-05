Başpehlivanlar Kırkpınar'daki yeni formatı değerlendirdi

GÖKHAN ZOBAR - ÖZGÜN TİRAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkarak güreş tutacak başpehlivanlar, organizasyona katılımı lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesini değerlendirdi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Kırkpınar'da format değişikliğine giderek geçen yıl 7 etaptan oluşan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni başlattı.

Lig müsabakalarında elde ettikleri puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar Kırkpınar'a direk katılım hakkı elde ederken, 8 pehlivan da ön eleme güreşlerini geçerek çayıra çıkacak.

Başpehlivanlar, Yağlı Güreş Ligi'nin sporcuları formda tuttuğunu ve güreşlere kalite getirdiği değerlendirmesinde bulundu. - Yeşil: "Yeni sistemi bu yıl ilk kez deneyimleyeceğiz" Kırkpınar'da 2009 ve 2010'da başpehlivan olma başarısı gösteren Mehmet Yeşil Yeşil, AA muhabirine, lig güreşlerinin sporcular arasındaki rekabeti artırdığını söyledi. Kırkpınar'da kalitenin yükseltilmesi amacıyla değişiklikler yapıldığını belirten Yeşil, yeni formatın ilk kez deneyimleneceğini ifade etti.

Değişikliklerin Kırkpınar'a değer katması temennisinde bulunan Yeşil, şunları kaydetti: "Kırkpınar'da sistem değişti. Artık lig güreşlerine bağlı şekilde buraya geliyoruz. Yeni sistemi bu yıl ilk kez deneyimleyeceğiz. Yeni formatta başpehlivanlıkta 40, diğer her boyda 64 güreşçi olacak. Bu sistemin doğru ve yanlışlığını göreceğiz. Pehlivan sayısının az olması hakemlerin ve sahadaki görevlilerin işi kolaylaştıracaktır. Daha kaliteli güreşlerin ilk müsabakalardan başlanarak izleneceğini düşünüyorum."

Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren ise yeni formatın yağlı güreşin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Yeni formatta ilk kez yapılacak Kırkpınar'da güzel güreşlerin olacağını dile getiren Dağdeviren, "Yeni bir sistem değişikliği var. Bunun artıları ve eksileri olacak. Bu doğal bir şey. Herkesin gönlünün istediğini yapmak zor. Federasyonun ve karar vericilerin bu konuda iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Türk yağlı güreşini ileriye taşımak için çaba sarf ettiklerine eminim. Tüm başpehlivanlar bunu düşünüyor." diye konuştu.

- Kara: "Mecbur bu kuralı uygulayacağız" Başpehlivan Recep Kara, yağlı güreşin gelişimi açısından bazı yeni kararlar alındığını dile getirdi. Kırkpınar'da başpehlivanlığın kolay olmadığını vurgulayan Kara, uzun yıllar sonunda bu boyda görüşme hedefine ulaşılabildiğini kaydetti. Federasyonun aldığı bu kararı uygulamak zorunda olduklarını anlatan Kara, "Federasyonumuz böyle bir karar aldı. Sonuçta biz de federasyona bağlıyız. Bakacağız, tutuyor mu, tutmuyor mu göreceğiz. Kararı güreş otoriteleri, güreş seyircisi verecek. Tutarsa yapacak bir şey yok, devam edilebilir. Ancak Recep Kara olarak benim canıyürekten düşüncem, eğer burada bir arkadaşımız başpehlivanlık unvanı elde etmişse, gelsin burada çayıra çıksın. Herkes gibi eşit şartlarda güreş yapmasını isterim. İki yıldır da güreş ligi uygulaması yapıldı. Bu liglerden toplanan puanlarla Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne geldik. Mecbur bu kuralı uygulayacağız. Bu sene ilk defa uygulanacak. Güzel mi olacak? Belki daha iyi olacak, belki daha kötü olacak bilemiyoruz. O da sahada belli olacak." ifadelerini kullandı.