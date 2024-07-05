Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "ağa karşılaması" yapıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli ritüellerinden "ağa karşılaması", davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve beraberindekiler tarafından davul zurnayla kent girişinde karşılandı.

Akın, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum müdürleri ile eski Kırkpınar ağalarının da bulunduğu kortej, ağayı karşılamak üzere belediye önünden davul ve zurnayla Selimiye Meydanı'na kadar yürüdü.

Başkan Akın, şehirde konakladığı otelden yaya olarak gelen Selim'e çiçek verdi. Belediye Başkanı Akın, burada yaptığı konuşmada, ata sporu Kırkpınar'ı gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için hep birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Kırkpınar ağası Seyfettin Selim'in 4 altın kemerin ebedi sahibi ve Edirne'nin fahri hemşehrisi olduğunu belirten Akın, "Kentimiz için birçok hizmette bulunan ağamız, şehrimize hoş geldiniz. Öncelikle ağamıza eğitime verdiği destekten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ağamız 'Bir elin verdiğini diğeri görmez.' düsturundan gelerek şehirde birçok kişiye dokundu, bunu kimse bilmez, onlar için de teşekkür ediyorum." dedi.

Kırkpınar'ın "Edirne'nin düğünü" olduğunu ifade eden Akın, pehlivanlara güreşlerde başarı diledi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de Kırkpınar'da bu yıl yeni bir formatın uygulanacağını ifade etti. Kırkpınar'da seçilmiş sporcuların güreşeceğini dile getiren Türkiş, "Çok güzel bir Kırkpınar olacak. 'Tarihi Kırkpınar'da 40 başpehlivan' diye bir motto ortaya koymuştum. İnşallah bu sene tamamıyla çok daha güzel ve özel Kırkpınar'ı göreceğiz. Son 40 yılın en güzel Kırkpınar'ını inşallah burada hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

Türkiş, ağa Selim'in her güreş organizasyonunda Kırkpınar'ı ve Edirne'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Selim ise ağalığın sadece para vermekle olmadığını söyledi. Kırkpınar ağalığının birçok alanda hizmet yaparak gerçekleştirildiğini anlatan Selim, Kırkpınar'a emek verenlere teşekkür etti. Başcazgır Şükrü Kayabaş ise 82 yaşına geldiğini ve bu yıl başcazgırlığı bırakacağını belirterek, helallik istedi.

Konuşmaların ardından Akın ve beraberindekiler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i Selimiye Meydanı'nda karşıladı. Kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıta çelenk sunulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Söz ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait "Kırkpınar Marşı", Sansı'nın oğlu Seven Sansı eşliğinde söylendi. Daha sonra korteje katılanlar, Pehlivan Mezarlığı'na giderek Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu eşliğinde dua etti. Törene, CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan, Ediz Ün, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.